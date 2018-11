Flere fly blendet av laser

Sist oppdatert 30/11/2018 kl 07:26

I løpet av torsdag kveld og natt til fredag fikk politiet inn flere meldinger om at fly til og fra Værnes ble blendet av en laser. Trolig kom disse fra laserlysene fra Selbu-området.

– Anmoder om at aktiviteten avsluttes da flygere mister visuell oversikt når dette skjer, meldte politiet litt etter klokka 23 torsdag kveld etter at et rutefly fra Værnes med kurs sørover ble blendet av grønn laser. Men det gikk bare fem timer så var politiet ute med ny melding. Da hadde politiet fått nok en melding på bruk av laser mot fly.

– Henstiller vedkommende som driver med dette til å avslutte, var den klare beskjeden fra politiet.