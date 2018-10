Flere skadde etter utforkjøring

To personer er fløyet med luftambulanse til St. Olavs Hospital og to er fraktet til legevakta i Stjørdal etter en utforkjøring i Meråker natt til lørdag. Politiet meldte om ulykken klokka 04.26. Det skal ha skjedd en utforkjøring i Brennbakkan, som er like øst for Meråker sentrum, og det skal ha vært fem personer involvert i ulykken.

I følge adressa.no opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt at det ikke skal være kritiske skader for de to som er hardest skadet i ulykken.

Føreren av bilen er tatt med til Stjørdal lensmannskontor for utåndingsprøve ettersom det er mistanke om promillekjøring.