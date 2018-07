Litt etter klokka halv fire natt til søndag meldte politiet om en slåsskamp som tydeligvis var heftig i Stjørdal. Det var flere ungdommer som var involvert i slåssingen i sentrum av Stjørdal. Politiets mannskaper på stedet måtte be om bistand for å få kontroll på situasjonen.

En av de involverte i episoden blir anmeldt for å ha forulempet politiet. Blant de involverte var to under 18 år. Disse ble hentet av sine foreldre etter hendelsen.