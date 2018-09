Sist oppdatert 10/09/2018 kl 18:24

Kokkene og gartnerne hos Grønne Folk på Frosta er lidenskapelig opptatt av velsmakende og sunn mat.

For å gjøre det enkelt å spise mer grønt og øke inntak av næringsstoffer, har kokkene bak Grønne Folk utviklet en serie på 11 produkter basert på grønnsaker. Allerede er åtte av disse ute i markedet, for eksempel burgere av grønnsaker og gartnergryte, pesto og hummus. All produksjon av disse skjer i det gamle meieriet på Frosta.

– Når vi spår fremtidens utvalg i butikkenes kjøledisker, har vi stor tro på at flere vil velge grønne produkter. Samtidig har vi tatt et valg om ikke å tilføre tilsetningsstoffer i våre produkter, sier Daglig leder og gründer Bjørnar Buserud hos Grønne Folk. Konseptet Grønne Folk eies av Hegstad, Viken og Blakstad. Ragnhild Eggen Viken hos Viken Gartneri på Frosta er sentral i utviklingsarbeidet med sin lange erfaring.

Ønsker marked over hele landet

Produktene fra Grønne Folk er tilberedt for å bevare næringsstoffene fra grønnsaker og belgfrukter. Produktutvikling skjer fortløpende med ingredienser som blant annet hermetiserte tomater, gulrot, fennikel, purreløk, persille smaksatt med ingefær eller cayennepepper.

– Vi har ulike fargevalg på produktene for å gjøre det enklere for forbrukeren. Emballering er en egen prosess som trinnvis blir grønnere i valgene vi tar, sier Bjørnar Buserud som nå reiser til en messe for nye løsninger på fornybar emballasje.

– Hvor selges produktene fra Grønne Folk?

– Vår første levering var i 2016. Da fikk vi til en testavtale med Rema 1000 i Trondheim. BARE er distributør via Rema, og markedssjef Trond Karlsen sammen med avdelingsleder i Bama-nord, Cato Vonstad, har gitt oss stor hjelp med å tilby hylleplass i butikker i Oslo, Trondheim, Stjørdal med Værnesregionen og Nord-Norge. I fjor hadde vi totalt en økning i salget på 300 prosent. I Trondheim alene hadde vi en vekst på 70 % siste år. Vi leverer også til større kjøkken og kantiner, sier Bjørnar Buserud og Ragnhild E. Viken.

Har investert i nye maskiner

Denne dagen har Stjørdals-Nytts utsendte tatt på hvit frakk og støvler. Vi besøker produksjonslokalene som tidligere var meieri på Frosta. Mange maskiner i børstet rustfritt stål og to store runde steketakker møter oss i lokalene.

– Det er investert i nye maskiner i produksjonslinjen hos oss. Vi fikk nylig på plass nytt kjølerom som gradvis kjøler ned produktene etter oppvarming, og vi pakker ned alt i esker klar for palletransport ut i markedet. Hvert produkt er gjennomlyst for å unngå stein eller partikler. Mottaket har en sorteringslinje og vaskelinje, og råstoffene kommer fra flere produsenter på Frosta. Kun bønner og belgfrukter er importert fra utlandet, sier daglig leder Bjørnar Buserud. Næringsinnhold i hvert produkt er høyt, og kalorier er tilsvarende mindre.

Vil redusere matsvinn

– Vi føler at markedet nå i større grad vil ta grønnere valg i matveien. Trekker vi inn det etiske har vi stor fokus på redusert matsvinn, ettersom råstoffene våre kommer fra «skjeve gulerøtter», eller en litt deformert løk. Vi er dermed også med på å støtte opp om produsentene våre på Frosta, sier Bjørnar Buserud hos Grønne Folk. Med glede opplever kokk og gründer Buserud at en økende mengde produkter fra Grønne Folk velges blant kundene i et matmarked med tøff konkurranse.