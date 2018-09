Fletter vesker av gamle tegneserier

Ellen Randi Nilsen er trolig den eneste som driver med meksikansk fletting i Stjørdal. Nå vil hun lære bort det netthendte håndverket til flere og inviterer til kurs.

Kommende helg arrangerer Stjørdal Husflidslag kurs i meksikansk fletting. Kurset har vært annonsert, men dessverre har det sneket seg inn en feil i e-postadressen for påmelding. Vil du være med så må du sende en e-post til dordidan@hotmail.com. Men hva er egentlig meksikansk fletting.

– Det er sånn som det her, sier Ellen Randi Nilsen og finner fram en liten veske som hun selv har laget.

– Her har jeg brukt Donald-blader som materiale, sier hun og forklarer.

Gjenbrukshobby

For meksikansk fletting er en gjenbrukshobby der du kan bruke aviser, tegneserier, ukeblader, reklamepapir, kataloger, kaffeposer, teposer, sjokoladepapir og lignende som materiale. Da klipper du ut biter av disse etter maler og teiper dem og fletter dem sammen. Da blir det etter hvert både punger, vesker, kurver, mapper eller boller.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva man kan lage, sier Nilsen.

Vekker oppmerksomhet

Mange har sperret øynene opp for hobbyen til Nilsen når de har møtt på henne under museumsdagen eller andre arrangement, for dette er unikt i Stjørdals-området.

– Jeg vet iallfall ikke om andre som driver med det, men jeg lærte det for noen år siden mens jeg bodde på Nøtterøy. Så er det flere som har sagt de har lyst å lære seg så da arrangerer vi et kurs, sier Ellen Randi Nilsen.

Litt utstyr må være med

Kurset som husflidslaget står bak arrangeres i forpakterboligen ved Stjørdal museum lørdag og søndag. I løpet av disse dagene skal deltakerne lære seg kunsten og de skal minst lage hver sin pung før de avrunder.

– Alle må ha med seg papir, gjerne aviser, tegneserier, reklamer, ukeblad eller lignende, men husk at det ikke må være for tykt. Så må de ha med bred gjennomsiktig pakketeip som enten er 48 eller 50 millimeter. Deltakerne har også bruk for saks, linja og penn og ta med bjønntråd eller annen sterk tråd, et glidelås som enten er 18 eller 20 centimeter og nål til å sy den inn med. Så er det viktig med en god pinsett, sier Dordi Danielsson i husflidslaget. Det er hun som styrer påmeldingene og håper på mange e-poster og henvendelser før kursstart lørdag. Fristen for å melde seg på er i løpet av fredagen.