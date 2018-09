Folkefest da Tønsåsen ble allemannseie

Sist oppdatert 03/09/2018 kl 08:22

Over 200 personer var til stede da Tønsåsen batteri offisielt ble overtatt av kommunen.

Søndag var det offisiell åpning av Tønsåsen batteri som kommunal friluftseiendom. Åpningen ble markert med en historisk vandring, offisiell åpning og ikke minst en utendørskonsert av årets 100-årsjubilanter, Lånke Musikkforening.

Vedtaket om å kjøpe eiendommen fra Forsvaret ble gjort for snart 13 år siden. Den gangen ble handelen stoppet blant annet fordi Forsvaret måtte gjøre noen interne avklaringer rundt framtidige behov. Men i fjor tok Forsvaret den endelige beslutningen om å selge eiendommen, og Stjørdals-politikerne sa i desember ja til å betale 95.000 kroner for Tønsåsen batteri. Selve kjøpet ble gjennomført tidlig i 2018, men det var først i juni i år at alt det formelle med konsesjon og skjøte kom på plass.