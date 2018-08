For mange gir blaffen i dette skiltet

Sist oppdatert 29/08/2018 kl 22:45

Trafikksikkerhetsveteran Kåre Børseth får stadig flere henvendelser fra beboere i Meierivegen om trafikanter som ikke bryr seg om gjennomkjøring forbudt-skiltet.

– Det har vært en god del henvendelser fra beboere langs Meierivegen i det siste, forteller Kåre Børseth. Han har tatt oppstilling ved skiltet som klart og tydelig viser gjennomkjøring forbudt fra østsiden. Temmelig rett utenfor hovedporten til Værnes Garnison står skiltet, mens det i andre enden er et skilt ikke langt fra Mindes Hus.

– Det er mange beboere i dette området, ikke minst i Meieritunet, og det er også en barnehage kloss inntil veien. Mange av de som bor langs Meieirivegen har henvendt seg til meg og bedt meg om å gjøre noe med dette. Det er ikke stort vi i trafikksikkerhetsutvalget kan gjøre med det, men oppmerksomhet er viktig, sier Kåre Børseth.

Han er særlig opptatt av dette nå i forkant av storøvelsen Trident Juncture som kommer til Værnes med full tyngde om få uker.

– Engstelsen til beboerne blir forsterket når vi hører om storøvelsen med kolonner av store kjøretøyer og førere som er ukjente i området. Det er viktig å poengtere at all kjøring til Værnes Garnison skal skje via rundkjøringen på Evja, inn på Øyanvegen og deretter inn på Kirkevegen, sier Kåre Børseth.