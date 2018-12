For varmt i rådhuset

Samtlige 27 medarbeidere i kommunens økonomi-, personal- og IT-avdeling klaget over inneklimaet i rådhusets andre etasje. Nå er målinger gjort og de viser at temperaturene er i overkant av det anbefalte.

– Gjennom hele året går flere ansatte tidligere hjem fra jobb enn planlagt fordi de føler seg uopplagte og tunge i hodet, og ser seg nødt til å ta en økt hjemmekontor om ettermiddagen/kvelden for å komme i havn med arbeidsoppgavene, heter det i brevet som de 27 ansatte sendte til rådmann Anne Kathrine Slungård.

Nå har eiendomsavdelingen foretatt målinger av inneklimaet i den aktuelle delen av rådhuset i Stjørdal.

– Tallene viser at temperaturene er noe høye i forhold til anbefalinger, og kan være en av årsakene til den opplevde kvaliteten på innelufta, skriver eiendomssjef Bjørn Bremseth i en sak som nå legges fram for arbeidsmiljøutvalget.

Anbefalt innetemperatur er 22 grader og gjennomsnitts-temperaturene i de aktuelle kontorene ligger mellom 22,1 og 25,4 i de målingene som er foretatt.

– Temperaturen bør senkes slik at den når maks 22 grader, er ett av de grep som nå anbefales i den politiske saken. Eiendomssjefen er imidlertid tydelig på at han ikke kan si når rådhuset kan tilgodeses med nytt ventilasjonsanlegg.

– Rådmannen er klar over at inneklimaet oppleves som de ansatte beskriver det. Det er imidlertid en stor kostnad, antatt nærmere 10 millioner kroner, hvis ventilasjon-/varmeanleggene skal byttes ut, da det ikke nytter å bytte bare for 2. etasje. Rådmannen kan derfor ikke si noe nærmere nå når et slikt renoveringsprosjekt kan realiseres, skriver Bjørn Bremseth på vegne av rådmann Anne Kathrine Slungård.