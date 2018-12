Forbereder seg på en digital framtid

Værnesregion-kommunene står midt oppe i digitaliseringen. Da trengs det gode agenter.

Anne Kari Ravlo, Ole Jørgen Berg og Marthe Strømmen i Værnesregionen IT (VarIT) har tatt initiativ til å etablere et forum for digitaliseringsagenter. – Det har en sammenheng med at kommunene står ovenfor store endringer, sier IT-leder Elin Wikmark Darell.

– Arbeidsprosesser digitaliseres, og vi må forberede kommunene på framtiden. Teknologiske endringer vil påvirke omtrent alt rundt oss.

– Hva betyr det?

– Det betyr i all enkelhet at alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Og videre at alt som kan kobles opp, vil bli koblet opp, sier hun.

Det møtte opp over 50 ansatte fra kommunene i Værnesregionen som ønsker å bidra til digitalisering og effektivisering ute i sine kommuner, noe IT-leder Elin Wikmark Darell er meget godt fornøyd med.