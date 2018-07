Forbud mot åpen ild

På grunn av det tørre været og veldig tørr vegetasjon nedlegger brannsjefen i Stjørdal og Selbu kommune forbud mot bruk av åpen ild.

Forbudet gjelder først og fremst for bruk av engangsgriller, kullgriller og bål i alle former. Andre former for grilling skal foregå i typegodkjente innretninger. Grilling i egen hage omfattes ikke av forbudet.

– Vi håper på forståelse for vedtaket om forbud om bruk av åpen ild, det innføres for alles sikkerhet. Vi håper også på regn slik at skogbrannfaren reduseres, skriver varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i en pressemelding tirsdag ettermiddag.