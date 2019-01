Foreldreopprør mot nedleggelse

Fra 2020 kan Husbymarka Barnehage være historie, men nå aksjonerer foreldrene til de 27 barna og lover kamp for å bevare barnehagen.

– Foreldrene reagerte med sjokk de vi hørte at administrasjonen i kommunen ønsker å legge ned barnehagen i 2020, sier Adelia Grez og Tom André Nytrø.

Begge har to barn hver i barnehagen, og uttaler seg på vegne av foreldrene som mandag kveld møtte for å diskutere saken som Stjørdals-Nytt omtalte i desember. Der uttalte oppvekstsjef Ann Kristin Geving at barnehagekapasiteten i Husbymarka er for stor på grunn av at barnetallet går ned. I Husbymarka-området er det pr i dag tre private barnehager og to familiebarnehager. Det gjør at det er overkapasitet både i dette området og i kommunen samlet sett.

– Søknadene om plass i Husbymarka barnehage har blitt færre de siste årene. Pr. i dag er det 27 barn med plass i barnehagen. Samtidig foreslår vi at det ved neste hovedopptak ikke tas inn flere barn i barnehagen, men at vi drifter barnehagen til sommeren 2020 for å kunne ivareta de barna som har bare ett år igjen i barnehagen. Dette gjelder 14 barn som er skolestartere høsten 2020, uttalte oppvekstsjef Geving i desember.

Foreldrene ønsker å kjempe for bevaring av barnehagen.

– Barnehagen er ikke lagt ned, og vårt første mål er nå å få være med på opptaket av nye barn som kan begynne til høsten. Mange tror etter uttalelsene til administrasjonen i kommunen at barnehagen er lagt ned, men det er den ikke, sier en kampklar Grez.

Bytter ikke barnehage

I samme artikkel fortalte Geving at hun fryktet at mange av barna som ikke naturlig holder til i barnehagens nærområde kan komme til å flytte til andre barnehager, og at antallet derfor vil fortsette å gå ned. Det får Nytrø til å reagere.

– To av de ni barna som ikke hører til i nærområdet er mine, og vi har ingen planer om å bytte barnehage. Barna stortrives her. Ingen har kontaktet oss, og spurt hva vi ønsker. Hun uttaler seg på vegne av oss uten å ha snakket med oss, sier Nytrø.

Miljøet og de ansattes kompetanse er to årsaker til at foreldrene ønsker å beholde barnehagen. Et tredje er at barnehagen er liten, og at alle barn blir sett.

– Ett av våre barn er autist. I løpet av ett år gikk han fra null språk til å kunne snakke sammenhengende. Alle de voksne i barnehagen har lært seg metoden som gjør at han kan utvikle seg videre, og ikke bare de to som har ansvaret for han. Han føler tillit til alle de voksne, og det er derfor uproblematisk for ham hvis de to faste er borte fra barnehagen en dag. Dette er unikt og kunne ikke skjedd i en større barnehage, sier Grez.

– Strategi fra kommunen

Foreldrene reagerer også på at måten denne saker er blitt håndtert på av administrasjonen.

– Vi har skjønt at noe var på gang. I fjor fikk søkere ikke beskjed om at det var ledige plasser i Husbymarka, og vi har til og med en mail hvor kommunen forteller at det var fullt selv om det fantes ledige plasser. Heller ikke nå ligger det ikke ut på kommunens hjemmeside om ledig kapasitet her. Det virker som om det har vært en strategi fra kommunens side om å legge ned barnehagen. Vi er sjokkerte over at de tenker tanken, sier Grez og Nytrø.

Nå har foreldrene lagt en strategi over hvordan de skal agere overfor beslutningstagerne i kommunen. Rødts kommunestyrerepresentant, Espen Myhr Grandalsmo, deltok blant annet på foreldremøtet mandag kveld.

– Det er politikerne som bestemmer, og ikke administrasjonen selv om de i denne saken egentlig opptrer både som dommer, jury og bøddel. Vi kommer til å kontakte politikerne i den nærmeste tiden for å få omgjort planene om styrt avvikling, sier Nytrø.

– Vi tror fortsatt vi kan vinne denne kampen, supplerer Grez.