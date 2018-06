Dette er en ulovlig kombinasjon

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 07:33

Vogntoget som du ser på bildet ble ilagt bruksforbud og føreren ble anmeldt etter at det ble stoppet under en kontroll som Statens vegvesen gjennomførte i Stjørdal onsdag kveld. Årsaken er at semi-vogntoget hadde prøvekjennemerker, men likevel hadde med last. En annen fører ble anmeldt for å ha kjørt med utgått sjåførkort, mens en tredje ble anmeldt for utgått fartsskriver.

Under en annen vegvesen-kontroll i Stjørdal, på E14, hadde en motorsykkelfører dekket til kjennemerket, mens en personbil hadde utslitte bremseklosser. Disse to ble ilagt bruksforbud. Det samme ble en lastebilfører som hadde plassert en hylle på dashbordet som hindret sikten. I tillegg ble det påpekt flere tekniske mangler hos andre kjøretøy.