Foreslår 100.000 mer til Eventyrstien

Sist oppdatert 11/11/2018 kl 15:25

Rådmannen foreslår å bruke 100.000 mer på Eventyrstien neste år.

Som kjente måtte årets utgave av Eventyrstien avlyses på grunn av dårlig vær, men kulturetaten har store ambisjoner for kommunens største familiearrangement.

Over 4.000 publikummere i alle aldre var til stede i 2017, og mer enn 200 unge aktører fra hele regionen bidro i arrangementet. Nå ønsker rådmannen å styrke arrangementet.

– Eventyrstien er et «lavterskel»-arrangement, både i forhold til å det å være deltagende aktør, men også i forhold til at det er gratis. Arrangementet må styrkes økonomisk for å sikre en profesjonell gjennomføring i forhold til sikkerhet og HMS, med så mange mennesker samlet på et lite område og hvor de fleste er barn, skriver rådmannen i sitt budsjettforslag. Med det som bakteppe er det lagt inn en økning på 100.000 kroner for 2019, noe som gjør at totalbevilgningen kommer opp i 140.000.