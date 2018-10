Foreslår å legge ned to av tre museum

I Meråker kommune finnes det tre museum. Nå foreslår rådmannen å legge ned to av dem.

Bygdemuset Pulden, Industrimuseet i Kopperå og Hyttskriverstuggu på Stordalen er de tre museene som finnes i Meråker. Nå foreslår rådmannen at det kun satses på bygdemuseet i Pulden.

– Det er med tungt hjerte at styret i Meråker-Musea, sammen med kulturadministrasjonen, har kommet til en konklusjon om at «noe må gjøres». For å trekke en kort oppsummering av museumsdriften så har Meråker-Musea erfart de senere år at det er og har vært svært krevende å drive tre museum i Meråker. Det er spesielt de bygningsmessige utfordringene som umuliggjør god museumsdrift. Likeså er både Industrimuseet og Gilså lite besøkt. Museumsanlegget i Pulden er det anlegget som har best forutsetning og størst potensiale til å kunne bli et «levende museum, heter det i innstillingen som rådmannen legger på bordet i formannskapet kommende uke.

I følge saksdokumentene har Meråker-Museas leder uttalt at styret ser en lys framtid for Pulden hvis man kun konsentrerer museumsdriften om dette museet.

Løsningen som nå lanseres er at avtalen med NTE om Industrimuseet i Kopperå sies opp. De gjenstandene i dette museet som ikke er skadet flyttes ut og bevares. De øvrige gjenstandene foreslås gitt bort eller sanert.

Forslaget for Hyttskriverstuggu på Gilså er at denne legges ut for salg på det åpne markedet. Et eventuelt overskudd er tenkt brukt i Pulden.