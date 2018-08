Foreslår kommunal elsykkel-ordning

Miljøpartiet De Grønne ønsker å foreslå at kommunalt ansatte får kjøpe elsykkel som de betaler med fast lønnstrekk.

– Elsykler øker rekkevidden til sykkelen, og gir dermed økt sannsynlighet for at sykling kan erstatte bil. En slik satsing vil styrke Stjørdal sin profil som foregangskommune innen klima og miljø . Elsykkel-satsingen kan også ses på som et virkemiddel for bedre folkehelse, og lavere sykefravær, skriver Tommy Reinås i en interpellasjon til kommunestyret i Stjørdal sitt neste møte.

Reinås foreslår at de kommunalt ansatte får mulighet til å kjøpe elsykkel på gunstige vilkår. Kjøpesummen skal de få betale gjennom lønnstrekk slik at sykkelen er nedbetalt etter tre år. På den måten vil ordningen gå i null for Stjørdal kommune, bortsett fra kostnader med å administrere ordningen, mener Reinås.