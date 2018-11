Sist oppdatert 10/11/2018 kl 18:13

Selbuhus fornyer seg på alle fronter.

Asbjørn Løksa startet tidligere i år som ny daglig leder i Selbuhus, og har klare ambisjoner for husprodusenten.

– Vi skal nå yngre målgrupper og være aktuelle for flere huskjøpere enn i dag. Nå bryter vi gamle barrierer, sier Løksa.

Løksa (50) er opprinnelig fra Troms, men bosatt i Selbu. Til jobben som sjef for Selbuhus kom han fra stilling som regionleder i ABC-Hus.

Tredje eiergenerasjon

Selbuhus er en stødig aktør på markedet. Konsernet er over 90 år gammelt, og har bygd modulhus i snart 60 år. Selskapet drives nå av 3. generasjons eier, og er et selskap med svært mye erfaring. Frem til nå har de vært en tydelig aktør på tradisjonelle hus. Hus med saltak og klassisk utseende har vært en merkevare for bedriften. Dette har tjent huskundene godt i mange år, men i det siste er det blitt større etterspørsel etter variasjon og fleksibilitet.

– Dette har vi tatt tak i. Med den nye huskatalogen som lanseres under «Gjør din bolig bedre» i Trondheim i midten av november, presenterer vi intet mindre enn fire nye og moderne hustyper, sier Asbjørn Løksa.

Ny arkitekt

Monica Marstad ble nylig ansatt som arkitekt, og tar med seg et moderne tilsnitt til Selbuhus. Dette er noe som kommer godt til uttrykk i de nye husmodellene.

– Vi tar med oss et nytt tankesett og i tillegg til de fire spenstige husmodellene som lanseres, vil Monica tegne flere nye hus hvert eneste år fremover. Det er viktig å holde seg relevant for målgruppene, derfor må vi holde trykk på dette fremover. Vi har også meget spennende planer opp mot proffmarked, sier Løksa.

Satser på fleksibilitet

l tillegg til ny leder, arkitekt og nye husmodeller kan også Selbuhus skilte med andre omgjøringer.

– Mange har nok et inntrykk av at modulhus ikke er fleksible, at man må ta de som de er, eller finne noe annet. Slik er det ikke i Selbu. Det at Selbuhus nå gjør en del endringer, åpner opp for mye mer fleksibilitet enn før. Du får det rett og slett som du vil, sier Løksa.

Typiske endringer kunder ønsker på sine hus er blant annet forhøyet knevegg for luftigere loftsrom, de fleste husene kan bygges både med eller uten sokkel og kjeller, loft kan velges bort om man vil ha alt på ett plan, og man kan rokere om på rom inne i boligen også.

– Å flytte på «funksjonene» for å få huset til å «stemme» med tomta er ofte en nødvendighet. l tillegg kan du style huset ditt med fyldige tilvalgsmuligheter. Ønsker du noe helt unikt så spesialtegner vi hele boligen fra start, forteller Asbjørn Løksa.

Med så mange endringer satser Selbuhus på å bli attraktiv for enda flere. Den solide husfabrikken er fremoverlent og optimistisk med tanke på fremtiden. Samtidig som de er nyskapende, understreker Selbuhus at det er viktig å ta vare på det gode gamle som alltid har vært. Nye hjemmesider publiseres i disse dager, og der er alle nyhetene behørig presentert.

– Hos Selbuhus har du en stor trygghet, du betaler ingenting før huset er ferdig. Modulene bygges inne i tørr og varm fabrikk og vi har gode, lokale samarbeidspartnere og leverandører som er viktig for oss, sier Løksa.