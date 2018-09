Sist oppdatert 01/09/2018 kl 11:59

Lørdag formiddag ble det gjort et forsøk på å tenne på et tre i Sandskogan. En person ble observert da han eller hun stakk fra området. Brannforsøket er utført omtrent midt i Sandskogan, som ligger tett inntil et boligområde i Stjørdal sentrum. Politi og brannvesen var raskt på stedet og branntilløpet ble slukket uten at det oppsto store skader. Politiet leter fortsatt etter personen som skal ha stukket fra stedet.