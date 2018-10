Først ut med førstehjelp i skolen

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har sammen med en prosjektgruppe utarbeidet konseptet med førstehjelpsundervisning i grunnskolen. Stjørdal Røde Kors blir første lokallag som iverksetter prosjektet.

Nylig var prosjektleder Marit Røed Halvorsen fra LHL og prosjektkoordinator Ruth-Jorunn Segadal Breiland med på et innføringskurs hos Stjørdal Røde Kors, som har fått oppgaven med å reise rundt på skoler og formidle informasjon om førstehjelp og livreddende arbeid.

– Det er 15 år siden forrige forsøk på å innføre obligatorisk førstehjelpsundervisning i grunnskolen. Den gang strandet det hele på grunn av for løs forankring. Nå mener vi å kunne lykkes etter evaluering på flere skoler blant annet i Tromsø, sier Røed Halvorsen. Sammen med prosjektkoordinator Ruth-Jorunn Segadal Breiland, reiser hun rundt for å gjøre prosjektet kjent.

Over 700.000 elever

Alle skoletrinn fra 1. til 10. klasse skal få tilbud om opplæring i førstehjelp. Totalt er det ønsket at over 700.000 elever og 77.000 lærere på over 3000 skoler i Norge skal få delta i det banebrytende og landsomfattende prosjektet. Tidligere var det bare svømmelærere og gymnastikklærere som hadde påkrevd kunnskap om livredning. Nå skal førstehjelp inn som en obligatorisk del i læreplanen for både elever og lærere.

– Vi er veldig stolte

Fra Stjørdal Røde Kors skal Stig Evjen og Tom Espen Andersen være instruktører. De skal kurse lærere og vise pedagogisk riktige filmer om skader og hendelser som er relevante for elevene.

– Vi er veldig stolte og ydmyke over å være aller første lokallag av Røde Kors som får tillit i dette prosjektet. Vi er pionerer, og skal selv gjennom kurs før vi drar ut på skolene. I Stjørdal har vi fått positiv respons og vil tilby det samme kurset gratis til kommunestyret, sier Stig Evjen.

Finansiert av Gjensidigestiftelsen

De to fra lokallaget får tildelt undervisningsfilmer fra LHLs prosjektgruppe. Totalrammen på prosjektet er på 20 millioner kroner finansiert av Gjensidigestiftelsen. Kun en liten del av dette tilfaller lokallaget til Stjørdal Røde Kors, men Evjen og Andersen er opptatt av å gjøre en stor innsats for å lykkes med prosjektet.

Prosjektleder Marit Røed Halvorsen håper prosjektet blir godt mottatt i Stjørdal.

– Røde Kors i Stjørdal har et godt samarbeid med kommunen fra tidligere. Det gjorde det enkelt for oss å foreta et valg om å starte her i Stjørdal med 14 skoler, sier hun.