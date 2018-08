Forsvaret satser på Værnes

– Værnes står sentralt i Forsvarets planer for framtida, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som strålte etter dagens samtale med ordfører Ivar Vigdenes.

– Det er hyggelig å komme til forsvarskommunen Stjørdal og møte en «fremoverlent» ordfører med en klar forståelse for Forsvarets oppgaver. Ordføreren har også et klart bilde av dagens situasjon i Forsvaret med nærværet av amerikanske soldater og den forestående militærøvelsen «Trident Juncture» som vil sette sitt preg på Trøndelag ut på høsten, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren var klar over at ordføreren hadde formulert en del spørsmål som han ønsker svar på.

– Svarene skal han få, men de kommer ikke i dag, sa forsvarsministeren, som gledet seg over å snakke med en ung sersjant og unge rekrutter og deres opplevelse av å være stasjonert på Værnes.

Forståelse for forsvarsministerens prioriteringer

– Jeg har full forståelse for forsvarsministerens prioriteringer og er veldig godt fornøyd med dagens samtale. Det er svært hyggelig at forsvarsministeren setter av så mye tid for å besøke Stjørdal, sier ordfører Ivar Vigdenes.

– Her har han fått en innføring i status for Forsvarets aktivitet på Værnes. Senere i dag går turen til Landsskytterstevnet med omvisning på Frigården. Og i kveld venter Kongelaget som skal kåre årets skytterkonge, fortsetter Vigdenes, som er veldig optimistisk med tanke på Værnes sin rolle i kommende år. Forhåndslagringen gir Stjørdal en veldig høy status på et strategisk viktig sted.

– Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen; Forsvaret blir tilført 180 milliarder kroner ekstra i de kommende sju år. Finnes det steder som er like godt egnet som Værnes for å bruke disse midlene?

– Ja, det gjør det så absolutt, sier Bakke-Jensen med et glimt i øyet. Han bruker finnmarkingens kvikke replikk.

– Norge har mange flotte forsvarsanlegg som vil nyte godt av de ekstra bevilgningene. Men det er heller ingen tvil om at Værnes vil få større aktivitet i årene som kommer i forbindelse med gjeldende langtidsplanlegging. Dette er et velegnet sted til glede for Forsvaret, sier Bakke-Jensen.

Internasjonal politikk og lokale spørsmål

– Hvordan trives Frank Bakke-Jensen som forsvarsminister?

– Det er en aldeles strålende og spennende jobb! Her får jeg oppleve en fin kombinasjon av alt fra internasjonal politikk til lokale spørsmål. Det er en lang rekke med spørsmål som jeg må ta stilling til og det liker jeg, sier forsvarsministeren, som var ordfører hjemme i Båtsfjord etter valget i 2007 og fram til han ble valgt inn på Stortinget høsten 2009.

20. desember 2016 ble Frank Bakke-Jensen utnevnt til Europaminister med et eget ansvar for forholdet til EU. Det var en posisjon han hadde fram til 20. oktober 2017. Da ble han utnevnt til forsvarsminister etter at forgjengeren i fire år, Ine Eriksen Søreide, samme dag ble utnevnt til ny norsk utenriksminister etter Børge Brende.

Ordfører Ivar Vigdenes kan glede seg over et godt forhold til forsvarsministeren.