Forsvarsministeren besøker Værnes og Stjørdal

Sist oppdatert 25/06/2018 kl 10:54

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har takket ja til å besøke Stjørdal.

Ordfører Ivar Vigdenes ønsker å vise fram forsvarskommunen Stjørdal til statsråden og nå har han fått ja fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Flytting av aktivitet til Værnes er et viktig grep i inneværende langtidsplanperiode og et godt samarbeid med kommunen og lokalsamfunnet er avgjørende for å lykkes med våre tiltak, skriver Frank Bakke-Jensen i sitt svar til Vigdenes.

Forsvarsministeren kommer til Stjørdal onsdag 8. august. Da skal han besøke Stjørdal og Værnes på formiddagen før han besøker Landsskytterstevnet, som foregår på Frigården denne uken, på ettermiddagen.