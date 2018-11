Fotball-lederen blir politiker

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 13:54

Helene Arnø er den nye på topp 5 på Høyre-lista til neste kommunevalg.

45-åringen Helene Arnø er aller mest kjent som styreleder i Stjørdals-Blink Fotball. Til daglig driver hun sin egen virksomhet HeleDu, og nå vil hun gjerne inn i lokalpolitikken. På forslaget fra nominasjonskomiteen i Stjørdal Høyre er Arnø ført opp som kumulert på 4. plass.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (49) topper, som tidligere kjent, Høyre-lista. Renate Trøan Bjørshol (39) er på andreplass, Geir Falck Anderssen (62) på tredjeplass, Arnø på fjerdeplass, mens Rune Larsen (53) er ført opp på den femte og siste kumulerte plassen.

– Høyres ordførerkandidat Ole Hermod Sandvik får med seg et sterkt lag med allsidig erfaring. Høyre er et parti med høyt under taket og voksende tilslutning i Stjørdal. Vi tror selv at det for en stor del kommer av gode folk som har stilt opp for partiet og kommunen, og som har vist seg som engasjerte og pålitelige. Det ønsker vi å fortsette med. Derfor har nominasjonskomiteen gått bredt ut, og vi er glade for den gode mottagelsen vi har fått. Nesten halvparten av listekandidatene stiller på Stjørdal Høyres liste for første gang, sier nominasjonskomiteens leder Erik Fløan.

Stjørdal Høyre holder nominasjonsmøte torsdag kveld.

Her er listeforslaget:

1. Ole Hermod Sandvik (49)

2. Renate Trøan Bjørshol (39)

3. Geir Falck Anderssen (62)

4. Helene Arnø (45)

5. Rune Larsen (53)

6. Marichu Haisley Rabago (50)

7. Rune Walberg (42)

8. Berit Anette Elvertrø (47)

9. Terje Stewart Marriott (51)

10. Erlend Eidem Engan (34)

11. Henriette Iversen (41)

12. Terje Kilen (67)

13. Johan August Skatval (21)

14. Sylva Irene Schiefloe (62)

15. Gunnar James Hiorth (63)

16. Bente Jorid Haugen (50)

17. Jan Inge Framnes (38)

18. Anne Furan (56)

19. Erling Gresseth (53)

20. Leif Ragnar Ekren (62)

21. Elena Stamnes (44)

22. Tore Arnfinn Ulvestad (55)

23. John Gunnar Dybvad (26)

24. Hanne Haugnes (38)

25. Thorleif Simonsen (44)

26. Grete Falck Anderssen (60)

27. Martin Jenssen Sandvik (17)

28. Christoffer Dahl (22)

29. Merethe Strand Hamborg (56)

30. Ørjan Vangen (52)

31. Thore Burø Hagen (57)

32. Elise Ramberg (21)

33. Haakon Hamborg (29)

34. Janne Irene Lindgaard Grendal (51)

35. Jon Helge Gresseth (45)

36. Fidaa Afif Abu Shaeera (48)

37. Bjørg Bye (58)

38. Geir Prytz Heen (49)

39. Linn Heidi Holmen (48)

40. August Dybvad Grøntvedt (21)

41. Janne Evenhus (54)

42. Trond Emil Sæther (51)

43. Kåre Indrøy (51)

44. Jannicken Gjersvold Kristoffersen (48)

45. Odd Skjei (67)