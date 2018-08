Fotofinish for Malvikstien

Sist oppdatert 22/08/2018 kl 08:59

Akkurat når dette skrives har Malvikstien fått 3.161 stemmer som Norges beste turrute – det er 32 for få til å toppe kåringen.

31. august avsluttes avstemmingen om hvilken turrute som er landets beste. Malvikingene har mobilisert og stemt som bare det, og har ledet kåringen nesten gjennom hele august. De siste dagene har imidlertid Madonnastien i Eggedal i Buskerud tatt over føringen, og nå må det mobiliseres på nytt i Malvik. I bresjen for dette er en av Hommelviks største ildsjeler, Sverre Inge Ness.

HER KAN DU STEMME PÅ MALVIKSTIEN!

– Hvorfor skal alle stemme på Malvikstien?

– Malvikstien er folkehelse. Den er universelt utformet og kan brukes av alle. 142.000 passeringer i løpet av drøyt to år forteller det meste, sier Ness, som også understreker verdien av at Malvikstien er universelt utformet.

Ildsjelen tagger og deler og står på som bare det for at Malvikstien skal holde stand på topp, og har både plan B og plan C klar. Hva disse innebærer er foreløpig litt hemmelig.

Gjensidigestiftelsen er sentral i kåringen av Norges beste turrute. Avstemmingen stenger 31. august og det kåres da fylkesvinnere.

– Disse går videre til en landsfinale og Norges beste turrute kåresunder Stikonferansen i Bergen 2019. Vinneren vil i tillegg til heder og ære motta en premie på 25.000 kroner og en plakett, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen. I tillegg får turruten med flest stemmer en publikumspris.