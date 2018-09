Fra hardrock til storband

Sist oppdatert 26/09/2018 kl 20:51

Det blir høstkonserter fra elevene ved Ole Vig videregående skole sin musikklinje dagene 3. og 4. oktober i Kimen. Elever fra alle tre klassetrinn skal fremføre egen sang og musikk. Tittel på konsertene er «I wish».

Forberedelsene til de to høstkonsertene med full regi, produksjon og fremføring av elevene på videregående i Stjørdal har pågått en stund. Pedagogisk er disse konsertene også svært relevante for elevene ettersom faget Introduksjon og ledelse på 3. trinn legger premissene for hele produksjonen. Dette betyr at elevene selv velger og bestemmer repertoar med eget ansvar for øvelser og konserter.

Gleder seg

– Vi gleder oss stort til onsdag 3. oktober da publikum forhåpentligvis har fylt opp Vektersalen i Kimen. Med rundt 60 deltakende elever har vi på repertoaret blant annet «Zero to the Hero» fra Disneys Hercules. Pink Floyds «Comfortably Numb» og Sondre Justads «Riv i hjertet». Mange flere låter er på menyen under to konserter som byr på variasjon i både musikkstil og låtvalg, sier elevene Nadia Rømo (sang), Maria Meland Gresseth (piano) og Ulrik Lauvås (el-gitar).

– Det er mange involvert i denne produksjonen. Hvordan har forberedelser og øvelser forløpt?

– Vi har jo blant annet veldig flinke lærere som veileder og gir gode råd på veien. Det er betryggende å få støttende råd og veiledning fra våre lærere. Vi elevene har hatt stor frihet, og øvingen har foregått i gode og trygge rammer. Nå er det meste av produksjonen på plass med repertoar og de siste øvelser skjer tett på konsertene i Kimen, sier Lauvås, Meland Gresseth og Rømo.

Skal skape stemning i Vektersalen

Det blir noe musikal, det blir hard-rock og litt snev av storband. Elevene har valgt å vise bredde innen musikken. Det er også flere solister med denne gang. Ulrik Lauvås skal fremføre en Sting-versjon av «Little Wing» på sin el-gitar, men elevene er generelt litt tilbakeholdne med å røpe for mye av repertoaret før konsertene i starten av oktober.

– Det gjelder nå å sikre seg billetter i Vektersalen dagene 3. og 4. oktober. Hvert år har vi på musikklinja gitt vårt bidrag til mangfold i musikklivet på Stjørdal. Denne gang gir vi publikum stor variasjon i måten vi presenterer musikk og sang på fra metall til rock og roligere musikal-versjoner, sier elev med faget Instruksjon og ledelse, Ulrik Lauvås.

Under disse konsertene i Kimen vil publikum få oppleve hvilket nivå musikkelevene har oppnådd gjennom et ganske tett program øvelser på skolen. Elevene i andre og tredje klasse bidrar musikalsk på begge konsertene, og elevene i 1. klasse deltar på torsdagens konsert i Kimen. Del en av konsertene fremføres onsdag, del to på torsdag. Begge dager klokken 18.00.