Kvart over ti lørdag kveld melder politiet i Trøndelag at de har tatt med seg en beruset mann i 20-årene fra Lånke og satt i drukkenskapsarresten. Mannen vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og har tydeligvis også vært vanskelig da politiet pågrep han. Mannen vil nemlig også bli anmeldt for å ha forulempet en tjenestemann.

