Fra Stjernekamp til Kimen

Sist oppdatert 08/10/2018 kl 15:20

Ole Børud kommer til Kimen i mars.

Ole Børud var for mange et ukjent navn inntil han dukket opp i TV-ruta i beste sendetid på NRKs Stjernekamp. Ole, som er onkel til Stjernekampdeltaker Lisa Børud, har lenge vært en dypt respektert musiker i det profesjonelle musikk-Norge.

Med sin velsmurte funky sound, går tankene fort mot artister som Prince, Lenny Kravitz og tilsvarende, og Kimens produsent Ole Ivar Teigen har selv spilt i mange relasjoner innenfor sjangeren. Nå er han særdeles fornøyd med å ha gjort denne bookingen.

– Kimens storsal blir omgjort til en gedigen klubbscene, og vi garanterer en heftig aften med noen av Norges beste musikere. Ole Børud stiller med et kraftfullt åttemanns-band inkludert en blåserrekke. At Ole har gjort det godt i Stjernekamp er ingen overraskelse, mener Ole Ivar Teigen