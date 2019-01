Fram åpnet året med cupseier

Frams fotballherrer innledet fotballåret 2019 med å vinne Selbu Sparebank Cup.

Seks strake seire og 15-2 i målforskjell var solid levert fra Bjørn Johan Nytrøs mannskap under Selbu Sparebank Cup. Det var bare Aasguten 2 som klarte å score på Skatvals-laget inne i B. Langseth Arena.

I semifinalen ble det seier 1-0 over Selbu, mens Røros ble slått 3-0 i finalen. Dermed ble det napp nummer to i vandrepokalen til Fram, som også vant samme cup i 2017.

15-2 i målforskjell etter seier 3-0 over Røros i finalen.

Følgende spillere utgjorde vinnerlaget: Espen Brevik, Tor Erik Enget, August Arnstad, Ivar Røsten Augdal, Håvard Lundemo, John Valstad, Anders Holmen, Oskar Leirvik Olsen, Mikael Furunes, Stefan Eggan, Håkon Andre Amdal og Petter Steinvikaune.