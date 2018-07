Fram-jenter klare for finalen

Sist oppdatert 07/07/2018 kl 14:01

Frams jentelag i 13-årsklassen er klare for finalen i Storsjöcupen etter at de slo Steinkjer i semifinalen tidlig lørdag morgen.

Fram vant 2-0 over Steinkjer, og fikk dermed solid revansje etter å ha tapt for Steinkjer-jentene i serien i vår. Nå venter svensk motstand i finalen. Films SK fra tettstedet Film i Östhammars kommune i Uppsala vant 1-0 over Byåsen i den andre semifinalen.

På sin vei til finalen har Fram-jentene spilt seks kamper og vunnet alle seks. Aller mest nervepirrende var det i 8-delsfinalen der de til slutt vant 5-4 over Trygg/Lade etter straffesparkkonkurranse.

Fram-laget trenes og ledes av Johnny Sivertsvik, Ivar Amdal og Inge Auran.

Les også: Mistet finaleplass etter straffedrama!

I tillegg til jenter 13-laget til Fram har også klubbens gutter 14-lag fortsatt finalemuligheter. De spiller semifinale mot Sørlia lørdag formiddag.

I gutter 16 tapte både Selbu og Stjørdals-Blink i semifinalen mot henholdsvis IFK Östersund og Charlottenlund.