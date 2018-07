Sist oppdatert 02/07/2018 kl 11:05

En mannlig bilfører på 47 år ble stanset på E6 i Stjørdal litt før klokka halv to natt til mandag. Da politiets mannskaper på stedet sjekket ut forholdene viste det seg at føreren av bilen var fratatt førerkortet ved en tidligere anledning. Nå blir han anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort. I følge Trønder-Avisa er mannen fra Ytre Namdal.