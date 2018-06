Frister med Midt-Norges beste utsikt

Med hele Selbusjøen foran seg er ikke Selbu-ordfører Ole Morten Balstad beskjeden når han beskriver bygdas nyeste boligfelt. – Midt-Norges fineste utsikt, ja, kanskje landets fineste.

Nå er selvsagt Selbu-ordføreren superpatriot, men det skal han ha; det er litt av et syn å stå høyt hevet i Botn boligfelt og skue utover Selbusjøen. Her er alle de 40 boligtomtene sikret en strålende utsikt.

– Høydeforskjellene i feltet er så store at alle skal få nyte utsikten, sier Ole Morten Balstad. Han guider rundt i det nye boligfeltet, som ligger en motbakke opp fra alle skolene i Selbu sentrum og ikke minst Selbuhallen.

Sju solgte

Sammen med daglig leder i Selbu Vekst, Asle Alsethaug, forteller Balstad at responsen så langt har vært god.

– Hittil er sju tomter solgt, og vi håper på flere når vi har visningsdag her lørdag 16. juni, sier Alsethaug.

Han forteller om boligkunder i Selbu som er opptatt av frisk luft, romslige tomter, fiber, skole- og barnehageplasser og gode frilufts- og fritidsaktiviteter.

– Vi opplever helt tydelig at folk søker etter å ha mer rom rundt seg enn tidligere. Med unger, og gjerne hunder, trengs det romslige tomter. Dessuten er vi veldig opptatt av å bygge ut fiber, og her i Botn er alt på plass. Det gjør at de som jobber i Trondheim, og har mulighet, kan jobbe hjemmefra to-tre dager i uka, – det gjør noe med totalbelastningen i familien, sier ordfører Balstad.

Han slår fast gang etter gang at Selbu absolutt ikke er noen utkant, snarere tvert imot.

– Det er ikke langt fra Selbu til Stjørdal eller Trondheim, og særlig nærheten til flyplassen på Værnes er gunstig for oss. Det er kortere dit fra Selbu enn det er fra Heimdal og Byåsen, sier ordføreren.

Store tomter – «små» priser

Nå håper Balstad på ny suksess når de drar i gang visningsdag i Botn lørdag 16. juli. Tilsvarende arrangement i Dragsten ble nettopp det. Midt i Selbu sentrum er nok potensialet enda større.

– Det er ingen kommunal oppgave å drive med boligtomter, men vi har valgt å bistå ved å samle all den kompetanse som trengs i Selbu Vekst og nettsiden boiselbu.no, sier Balstad. Dermed er det private grunneiere som selger tomter, i Botn boligfelt er det for eksempel fire ulike grunneiere, men kommunen regulerer inn noen ønsker.

– Vi er opptatt av at tomtene er romslige, og det vil si rundt ett mål store.

– Kan kommunen også diktere prisene?

– Nei, det kan vi ikke, men her i Botn ligger prisen pr tomt fra 750.000 og oppover. Det er slett ikke så verst når vi sammenligner med Stjørdals-markedet. Men det finnes også tomter i Selbu som koster 100.000 kroner, sier Ole Morten Balstad.

Fikser alt

Han har gått i bresjen for å samle all virksomhet rundt bolig og tomter i Selbu kommune til firmaet Selbu Vekst. Det har så langt vært en stor suksess.

– I Selbu Vekst kan vi hjelpe med det meste. Mange som skal inn på boligmarkedet eller skal kjøpe eller selge ønsker å ha ett knutepunkt å forholde seg til som kan hjelpe til med alt som må løses, sier Alsethaug, som selv er både advokat og eiendomsmegler.