Frister med tomter på tilbud

– Vi runder prisene litt nedover for å gjøre oss enda mer attraktive.

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad lar aldri en anledning gå fra seg til å snakke om tomtetilbudet i «lykkelandet». Nå har Bo i Selbu justert ned prisene på boligtomter det neste halvåret.

– Det er viktig for oss å få fram at i Selbu er det ikke bare tomter som koster en million. De billigste koster 100.000 kroner og vi har alle prisvarianter i alle deler av kommunen, sier Balstad.

Fiber først

Ordføreren er opptatt av å snakke om tomtestørrelse, fred og ro, kort avstand til Værnes og ikke minst fiberutbygging.

– Som alle andre steder er det siste noe av det viktigste også i Selbu. Der tomteinteresserte tidligere spurte om vann og avløp er det første spørsmålet nå om det er fiber til tomta, sier Ole Morten Balstad.

Noe for alle

Han er brennende opptatt av å få stadig flere til å bosette seg i bygda. Nettopp derfor har Balstad hatt stort fokus på å ha noe tilby alle som har lyst å bygge sin bolig i Selbu.

– Vi har en bra totalpakke å tilby. Når det gjelder tomteutvalget har vi alt fra fenomenalt flotte tomter i sentrum med utsikt over Selbusjøen, men vi har også tomter i mer grisgrendte strøk spesielt beregnet på alle dem som ønsker plass og mye luft rundt huset sitt, sier Ole Morten Balstad.

Lys i alle vinduer

Nå frister han altså med en periode med litt reduserte priser og ikke minst at de stiller på privat tomtevisning når som helst. Med et utbud på 70-80 tomter spredt over hele kommune, både private og offentlige tomter, er det noe for enhver smak.

– Det offentlige er avhengig av at private utbyggere også tilbyr boligtomter. I Selbu har vi klart å få til et godt samarbeid, men samtidig er det viktig at vi som kommune driver med tomteutvikling utenfor de mest sentrale strøkene. Vi har et sterkt ønske om å holde liv i hele Selbu. Derfor er jeg veldig fornøyd med at det er lys i så godt som alle vinduer fra ytterst på Solem på Selbustrand og til øverst i Flora, sier Ole Morten Balstad.