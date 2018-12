Etterlyser vitner etter trafikkulykke

Like før klokka 16 mandag ettermiddag meldte politiet i Trøndelag at nødetatene rykket ut til en trafikkulykke mellom to biler som hadde frontkollidert i Åsen. De to involverte bilene møttes hjørne mot hjørne og to personer ble sendt til Sykehuset Levanger sjekk. I følge politiet skal det ikke dreie seg om alvorlige personskader.

I etterkant av ulykken har politiet gått ut med en henstilling til eventuelle vitner som kan ha opplysninger om hendelsen. Politiet bes disse ta kontakt på telefon 02800.