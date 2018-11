Frp-Teigen blir journalist

Sist oppdatert 16/11/2018 kl 11:11

Espen Teigen hopper av politikerlivet og blir journalist.

26-åringen fra Stjørdal har vært en framtredende rådgiver i Fremskrittspartiet de seneste årene. Fra februar 2016 og i litt over to år var han politisk rådgiver for Sylvi Listhaug som i den perioden hadde to statsrådsposter. Nå forlater han Fremskrittspartiet og politikken – iallfall for en stund. 1. januar starter han som journalist i Nettavisen.

– Det har vært åtte morsomme og spennende år siden jeg flyttet til Oslo for å jobbe med politikk. Jeg setter umåtelig pris på alle dem som ga meg så mange muligheter, skriver Espen Teigen på sin egen Facebook-profil.

Teigen poengterer at han i hele livet har vært fascinert av journalistikk og medier.

– Helt siden jeg satt på fanget til min far da han jobbet på Stjørdalens Blad, har jeg vært en journalistspire. Da jeg gikk i 4. klasse stiftet jeg min egen lokalavis for nabolaget ved navn Stokmobladet. Den solgte godt, sier Teigen, som nå ser fram til å ta fatt på en ny karriere.

– Nå har jeg fått muligheten til å selv bli journalist i en av landets riksmedier. Det er vemodig etter så lang tid i partiet, men jeg kan ikke la en slik mulighet gå fra meg. Jeg gleder meg veldig til å skrive om økonomi og hvordan skattepengene brukes i Norge. Denne jobben og ansvaret skal jeg ta på dypeste alvor, er den klare meldingen fra Espen Teigen.