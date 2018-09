Frykter svømmehallen blir stengt lenge

Malvik ILs svømmere måtte flytte svømmetreningen til Stjørdal etter stengingen av bassenget i Hommelvik på grunn av muggsoppfunn. Nå frykter svømmerne at stengingen kan bli langvarig.

– Svømmehallen i Hommelvik er fra tidlig 1970-tall, og er et gammelt og slitent bygg. Vi håper selvsagt at svømmehallen åpnes neste uke, men frykter at stengingen kan bli langvarig, sier Frode Eitrem, sportslig leder i Malvik ILs svømmegruppe.

Sist torsdag tok han med seg 15 svømmere til svømmehallen i Stjørdal for å trene. Det var første gang svømmerne fikk trene i vann siden Malvik kommune stengte svømmehallen, ni dager tidligere.

– Det er kjedelig å ikke få trene i starten av sesongen, som er en viktig tid for å bygge opp et godt treningsgrunnlag. Dessuten har vi for første gang på mange år greid å få en svømmer kvalifisert til ungdomsmesterskapet i november, sier Eitrem.

Markus Øyangen (15) heter svømmeren som har greid det Eitrem kaller for en bragd.

– Han mister en viktig treningsperiode frem mot mesterskapet, sier den sportslige lederen.

Takknemlig

Svømmegruppen i Malvik teller rundt 50 aktive svømmere. For de eldste er 12,5 metersbassenget på Vikhammer ikke noe alternativ.

– Vi må spørre våre venner i nord og vest om å få lov til å trene sammen med dem. Stjørdals-Blink lot oss komme i dag, og det er vi takknemlige for. De har også sine egne svømmere å ta hensyn til og har i utgangspunktet fullt basseng. Med for mange svømmere i bassenget blir det ikke noe god trening ut av det, sier Eitrem.

Svømmegruppen mener det burde finnes en løsning slik at de så snart som mulig kan starte treningen i Hommelvik.

– Slik vi har forstått det er det påvist muggsopp i garderobeanlegget i kjelleren, men ikke i garderobene på bakkeplan. Vi ønsker å bruke disse garderobene, og kan leve godt med en løsning med bruk av garderober på bakkeplan, sier Eitrem.

– Kjedelig

Arve Renå, virksomhetsleder for kultur i Malvik kommune, forstår at svømmerne synes situasjonen er utfordrende.

– Jeg forstår både dem og alle andre som bruker anlegget, og det er en kjedelig situasjon som har oppstått. Det er tatt nye prøver i alle garderober og vi får svar i neste uke. Jeg håper vi ikke får en forlenget stenging, sier han.