Frykter vakuum i næringsarbeidet

Jan Marius Reppe har vært fabrikksjef ved Natre Meråker og er nå produksjonsdirektør i konsernet. Nå håper han at Meråker kommune raskt får på plass riktig person som skal jobbe for næringslivet.

I forkant av en stor næringskonferanse i Meråker torsdag kveld diskuteres det mye hvordan arbeidet med næringsutvikling skal gjøres i bygda.

– Jeg håper virkelig at Meråker finner den riktige personen til denne oppgaven raskt. Det er viktig at det ikke blir noe vakuum nå mellom nedleggelsen av Merut og den nye organiseringen, sier Jan Marius Reppe.

Ja takk, begge deler

Meråkerbyggen sitter nå i konsernledelsen i Natre Vinduer som produksjonsdirektør, men har også vært fabrikksjef ved Natre i Meråker. Reppe legger ikke skjul på at det er viktig at det satses på flere hester i bygda.

– Mot alle odds har vi klart å opprettholde oppimot 200 industriarbeidsplasser i Meråker etter at smelteverket ble nedlagt. Selvsagt er turisme og reiseliv, men vi klare å tenke på begge deler, sier Jan Marius Reppe.

– Hva er viktig for de som driver industri i Meråker?

– På et overordnet nivå er det viktig med en tett dialog mellom næringslivet og politikere, sånn at alle vet hva som foregår. Det er også viktig at politikerne, der de har påvirkningskraft, jobber aktivt for rammebetingelsene, som for eksempel arbeidsgiveravgift.

Lokale initiativ

Reppe skulle egentlig holdt et innlegg på næringskonferansen torsdag kveld, men på grunn av andre oppdrag overlater han det til sin etterfølger som fabrikksjef i Meråker, Håvard Ingstadbjørg.

– Det er positivt med en konferanse der Meråker staker ut kursen framover. Samtidig må vi etablere forum der det legges inn noen forpliktelser. Meråker må bestemme seg for at noe skal gjøres, sier Reppe, som er klar på hvem som må sørge for videre utvikling i Meråker.

– Det er viktig at alle prøver å se seg selv fra utsiden og inn, og forstår at tiltak, aktiviteter og framdrift skapes av de lokale interessene. Alle initiativ må være lokale, så får vi søke hjelp og støtte av eksterne underveis, sier Jan Marius Reppe.