Full blomstring i Gågata

Sist oppdatert 13/07/2018 kl 10:33

Nå bugner det av blomster i Gågata. Torsdag ble plantingen i de store blomsterfatene ferdig.

– Endelig, sier bygartner Elin Aune, som vanner plantene med stor lyst. Med blomster i hvitt, gult, rosa og lilla er Gågata i Stjørdal sentrum fylt med mer blomster enn noensinne. 28 blomsterfat er fylt med bugnende blomster forskjønner sentrumsområdet i byen. Cirka 500 planter som skal ha det topp i totalt 13.000 liter jord er på plass i sentrum.

Det er kvinnene ved Blomsterpryd i Lånke som har sørget for at plantene har kommet på plass. Leveransen av blomsterfatene var en god del forsinket, og det har ført til noen utfordringer med å holde plantene i skjønneste orden i drivhusene i Lånke.

Det er litt av en plantejobb som er lagt ned. Cirka 13.000 liter jord har gått med til å skape det gode vekstmiljøet til blomstene. Underveis i plantingen har også brannvesenet vært på «prøvekjøring» med sin stigebil. Blomsterfatene er plassert ut på en slik måte at de skal være et sikkerhetstiltak, men samtidig også slik at det skal være framkommelig for nødetatene.

Nå er det bare å nyte og ta vare på forskjønnelsen i Stjørdal sentrum, og bygartner Elin Aune ber innstendig om at disse får være i fred.

– Vi håper virkelig at plantene får stå i fred, slik at dette blir et tiltak som ikke faller bort på grunn av hærverk. Det skjedde jo med blomstertårnene som sto der tidligere. Til syvende og sist er det innholdet i pengeboka som bestemmer hvor lenge vi kan drive opprettingsarbeid, så vi håper alle bidrar med å passe på, sier Aune.