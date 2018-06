Full jubel for rullator-stjerner

Sist oppdatert 06/06/2018 kl 14:43

Godt hjulpet av «bølgen» fra publikum spurtet Idar Sætran og 57 andre i mål under dagens herlige rullatorløp. KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DEM I FULL STØRRELSE!

Sjelden er stemningen så god og livsgleden så stor som når det arrangeres rullatorløp med start og mål i Yrkesvegen i Stjørdal sentrum. I år stilte 58 «ekvipasjer» til start, og mange av dem var dandert for en skikkelig festdag.

SE VIDEO FRA DAGENS RULLATORLØP HER!

Noen hadde det travelt, andre tok livet helt med ro, mens andre hadde hjelp av menneskelige motorer for å komme seg rundt de to løypemulighetene. Men alle hadde det til felles at de hadde en artig tur, ikke minst takket være entusiastiske publikummere og arrangører.

En svært så fornøyd varaordfører, Ole Hermod Sandvik, hadde æren av å klippe over startsnora og poengterte viktigheten av løpet.

– Det er så viktig at vi har et tilbud til alle grupper og årsklasser i vårt lokalmiljø. Dette er en stor dag, sier Sandvik.