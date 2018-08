Ole Petter Sætnan fra Lånke skytterlag melder om full kontroll.

Han er ansvarlig for campingen med 580 plasser ved Lånke skole på jordene til Rigmor Laanke under LS 2018 sammen med Inger Klevan og Kristian Elverum også fra Lånke Skytterlag.

Men det er Ole Petter Sætnan som også har hatt ansvaret for all påmelding fra alle som ønsker en campingplass under LS 2018.

– Jo, jeg har vært i direkte samtale med eller hatt mailkontakt med alle de 900 påmeldte. Det har vært mange trivelige telefonsamtaler fordi det fortsatt er mange som foretrekker å bruke telefonen. I tillegg til plassene her i Lånke er det camp med 160 plasser ved Stokkan Ungdomsskole/Travbanen med Odd Petter Haugseth som ansvarlig i samarbeid med Stjørdals-Blink Fotball.

Sætnan forteller at det også er en camp på Årsøya i Selbu med 160 plasser. Han har allerede fått tilbakemeldinger fra skytterne om at de aldri har opplevd maken til camping under noe landsskytterstevne. Ansvarlig der er Stein Eggen sammen med idrettskrefter fra Selbu.

– Jan Olav Bye har oversikt over økonomien. Han holder meg fortløpende orientert om hvem som har betalt. For kvittering for betalt campingplass er inngangsbilletten til campingplassen. Det har gått veldig greit uten noen problemer, sier Ole Petter som synes tilstrømningen av gjester har forløpt i et jevnt tempo og helt uten problemer.

– 300 deltakere kom i en jevn strøm utover onsdagen. Vi skulle åpne kl. 10.00, men åpnet halvtimen før for da var de tre første allerede på plass. Det var åpenbart at gjester som kom langveisfra hadde ventet litt i Halsøen før de tok turen opp til Lånke.

– Her var det bare å komme i gang. Vi opplevde til vår glede en jevn strøm utover dagen uten køproblemer. Det gikk fantastisk bra helt uten problemer inntil vi hadde nådd 300 gjester. Resten kommer i dag, fortsetter Sætnan.

Sætnan forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra skytterne og deres familier som setter pris på å bli tatt imot med et håndtrykk.

– De kommer hit, presenterer seg og blir krysset av med forsikring om at campingavgift er betalt. Men så blir de fulgt videre av en guide fra Lånke IL som viser dem akkurat hvor de skal parkere, sier Sætnan.

Ole Petter Sætnan sier at det er artig at samarbeidet med Lånke IL fungerer så optimalt.

– Vi kan glede oss over en smidig avvikling, smiler Sætnan.

– Hvor mange er det som kommer totalt?

– Det er regnet i gjennomsnitt tre personer for hver bil. Dermed kommer totalt om lag 1800 gjester for å bo her ved Lånke skole under LS 2018, sier Ole Petter Sætnan som kan glede seg over en stor frivillig innsats.

– Første oppgave er innsjekking på leiren som siden lever sitt eget liv. Men vi har vakter som sørger for renhold. Og ikke minst tre frivillige personer som går vakt hver natt.

Grunneier Rigmor Laanke følger henrykt med i livet på campen.

– Det er artig at så mange vil hjelpe til for å skape et så godt arrangement som mulig, sier hun.