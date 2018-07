Full mobilisering for å bli beste turrute

Det mobiliseres og stemmes for fullt. Nå leder Malvikstien an i kåringen av «Norges beste turrute».

Etter at s-n.no skrev om at Malvikstien er en av 100 nominerte til kåringen «Norges beste turrute» har malvikinger og andre Malviksti-tilhengere virkelig lagt seg i selen for å sørge for at seieren går til Malvik.

Flere medier har etterhvert hengt seg på og skrevet om konkurransene. All oppmerksomhet har ført til «kampanjer» via sosiale medier der det oppfordres til å gi sin stemme til Malvikstien. Fredag ettermiddag nærmer Malvikstien seg 750 stemmer og er godt over 200 foran nummer to på listen, som er Madonnastien i Eggedal i Buskerud.

En av de som har gitt sin stemme til Malvikstien er ordfører Ingrid Aune.

– En fantastisk tursti som jeg bruker så ofte jeg kan. Malvikstien er i seg selv en naturopplevelse; vi kommer tett på sjøen og jeg har møtt tilreisende fra hele Trøndelag som kommer hit for å gå tur. Det sier Malvik-ordfører Ingrid Aune.

Hun er strålende fornøyd med Malvikstien og at en av kommunens store stoltheter nå er med i kåringen om å bli den aller beste av alle turrutene i landet.

Kåringen av hvem som blir «Norges beste turrute» gjøres 31. august.

– Det er ikke mulig å avgi mer enn én stemme til hver turrute, men det er fullt mulig å stemme på flere ruter, sier Hansen. Avstemmingen stenger 31. august, og det kåres da fylkesvinnere. Disse går videre til en landsfinale og Norges beste turrute kåresunder Stikonferansen i Bergen 2019. Vinneren vil i tillegg til heder og ære motta en premie på 25.000 kroner og en plakett, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen.