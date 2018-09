Fulle tribuner skal gi store penger

Sist oppdatert 07/09/2018 kl 19:34

Det skal kjempes om viktige poeng på Blinkbanen lørdag, og samtidig skal et entusiasisk publikum mot Nardo gi store inntekter til Stjørdals-Blink.

– Har du ikke sett Blink i år? Dette er i alle fall anledningen for det, ta gjerne med naboen eller en venn i samme slengen. All inntekt vi får skaper et viktig grunnlag i vår satsing både for aldersbestemt fotball og vårt topprodukt på senior. Vi setter enorm pris på hver eneste krone som kommer inn, sier Helene Arnø, som er leder i Stjørdals-Blink Fotball.

Ikke bare er lørdagens hjemmekamp mot Nardo årets eneste lokaloppgjør på Blinkbanen, det er også årets kronekamp. Alle som kommer på kamp får gratis inngang, mens gode samarbeidspartnere og resten av næringslivet i byen, samt engasjerte privatpersoner, betaler et valgfritt kronebeløp per tilskuer som kommer.

– Dette skal bli en herlig ettermiddag med underholdende fotball og masse folk på Nye Blinkbanen, sier leder Helene Arnø.

Publikumsrekorden på Nye Blinkbanen er for øvrig på 1.950 tilskuere fra 4. mai i 2016 da Stjørdals-Blink slo Molde 2-1 i cupens 3. runde.