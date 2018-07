Fullklaff på og utenfor banen

Sist oppdatert 05/07/2018 kl 18:43

Stjørdals-Blinks jenter 14-lag lever et herlig cupliv i Partille Cup i Göteborg. Fire seire og ett tap sendte dem direkte til 32-delsfinale fredag. Se bildene i full størrelse ved å klikke på dem.

– Vi tapte første kampen mot Neistin fra Færøyene. Det etter en lang togtur på mandag og ei natt på et klasserom som holder jevnt 27 grader og uten at vi fikk slått av lyset første natta, forteller en av de to trenerne Ann Monica Lyngås. Men derfra og til og med torsdag har det gått strøkent for Blink-jentene.

10-7 over Ski, 16-12 over IK Baltichow, 15-9 over HK Eskil og 15-7 over Lund gjorde at Stjørdals-Blink ble nummer to i pulja, bak overraskelseslaget fra Færøyene. Fredag klokka fem over ni på morgenen spiller de dermed 32-delsfinale mot Kristianstad.

– Samtlige jenter har scoret mål og vi har scoret fra alle posisjoner bortsett fra keeper. Jentene jobber steingodt, og vi klarte å oppnå det sportslige målet vårt om A-sluttspill, sier Lyngås, som er trener for jentene sammen med Siri Reitan.

I tillegg til det sportslige er verdens største håndballcup et skikkelig cupeventyr.

– Mye sol, litt flørting og testing av fransk og italiensk siden vi bor på skole med lag fra seks andre nasjoner. Været er upåklagelig, maten er svært god og de frivillige gjør en kjempeinnsats for at vi skal ha en knallbra opplevelse. Nesten alle foreldrene er også med, og tar vare på superspillerne utenom banen. Alle med interesse for håndball burde oppleve Partille Cup minst en gang i livet, sier Ann Monica Lyngås.

Hommelviks jenter 16-lag går til B-sluttspill etter å ha blitt nummer fire i sin pulje. De sto med en seier og to tap før dagens to kamper. Først slo de islandske KA/Thor med 8-7 før det ble stortap mot sterke Kärra fra Sverige med 19-4. Dermed blir det 16-delsfinale i B-sluttspillet fredag klokka 13.15. Motstander er ennå ikke klar.