Fullt av kjente fjes på martnan

De kommer igjen og igjen – både publikum og utstillere på Selbu-Martna´n.

Vigdis Wiedemann fra Trondheim er på Selbu-Martna’n for sjette året og stortrives med mye folk og godt salg av trearbeidene til Tom Warholm.

– Jeg maler, forteller Vigdis og ser etter blå glimt på himmelen: – Det er meldt storartet vær senere i helga, sier hun glad for å være i Selbu igjen.

Tilberedt ørret

Odd Helgemo trives i Selbu hvor han har vært en årviss gjest på Selbu-Martna’n i mange år.

– Jeg startet «Gardskjøkkenet på Stranda» i småskala i 1981 med fiskeprodukter som spesialitet. Nå handler det om ørret. Det startet i småskala, men det har vært grunnlag for å drive sin egen enmannsfabrikk. Nå er det sønnen som har overtatt hovedansvaret, men vi hjelper til, sier Odd Helgemo som mellomlandet på Lundamo på veg til Selbu hvor han stortrives.

– Vi finner alltid vegen til Selbu-Martna’n. Selbu besøker vi også før jul og påske. Da får vi stå inne på butikken. Vi sluttet med laks i 2008 og har siden konsentrert oss om ørret.

Hjemmesydde barneklær

Ruth Sandvik har funnet vegen fra Klæbu til Selbu-Martna’n sammen med datteren Rikke som er med mamma på besøk i Selbu. Etter sommeren skal hun begynne i 4. klasse. Ruth Sandvik selger økologiske hjemmesydde barneklær og litt småting.

– Men det er klærne som er hovedsaken, sier Ruth Sandvik

Sammen med «Korg-Erik»

Roar Uglem har vært utstilleransvarlig på Selbu-Martna’n i 20 år og kan martna’n.

– Jo, det kan du godt si, sier han og trekker fram et fast innslag gjennom mange år: Det er «korg-Erik» Erkas fra Falun i Sverige som stortrives i Selbu og kommer tilbake hvert år.

Roar Uglem er også opptatt av de to festene under årets martna:

– I kveld spiller «Liv laga». I morgen er det «Elvetuns som står for musikken, sier Uglem som minnes fjorårets fester på bankplassen med over 600 frammøtte hver kveld.

– Og i tillegg har vi mye fin kultur på dagtid, sier han og trekker fram lørdagen.

– Det blir stor promenadekonsert med musikere i morgen klokka 12.

Abes trafikkskole

Geir Hanssen fra Trondheim startet Abes trafikkskole i Trondheim for ti år siden.

– Vi satt på hytta og lekte med navn med ønske om å komme i starten av enhver alfabetisk liste. Da måtte vi bruke bokstavene «a» og «b» som etter hvert fikk selskap av «e» og «s». A=motorsykkel; b=bil; e=tilhenger og s=snøscooter, forteller han.

– Helt fra vi startet i Trondheim hadde vi tanker om å åpne en avdeling i Selbu så fort som mulig. Fødselen kom i 2013 med hjelp av Selbu-Martna’n hvor vi presenterte oss. Mandagen etter martna’n startet vi opp nå som eneste trafikkskole i Selbu. Det har gått bra og vi bruker nå halvannet årsverk for å betjene markedet her. Avdelingen i Stjørdal åpnet i januar 2017. Med tre avdelinger har vi en fleksibel bruk av våre kjørelærere, men en av dem har hovedbase i Selbu.

– Hvorfor Selbu?

– Jeg har hytte i Selbu og slekt her. Derfor liker jeg Selbu som alltid har stått mitt hjerte nært. Det er en fordel med mange venner og bekjente. Rykteflommen fra venner ga et godt grunnlag i starten, sier Geir Hanssen som sammen med kona Anne Hege Nyquist er ivrige Ranheim-supportere:

– Vi er glad i sport og glad i Ranheim som vi har støttet siden 2011. Det er ekstra moro med årets resultater. Og det er ekstra moro at noen av guttene har kjørt opp hos oss. Vi er glade i sport og stiller gjerne opp som sponsorer.

– Tidligere har vi støttet en aktør som håndballspilleren Sander Sagosen. Fra unge år viste han en fantastisk vilje til å gjøre den nødvendige jobben for å lykkes. Det er moro å følge målbevisst ungdom, sier Ann Hege Nyquist.

Populære Selbulemser

Solveig Stene er på plass med sine populære hjemmelagde Selbu-lemser.

– Jeg startet bedriften «Selbu-Mat» på Tømra i 2006 og drev i mange år. Men nå arbeider jeg hjemme i mitt eget bakstkjøkken, sier Solveig Stene som gleder seg over alle stjørdalingene som kommer til Selbu for å få tak i hennes Selbu-lemse.

Produkter fra Peru

Hanne og Moises Matos fra Meråker selger produkter fra Natur Alpakka i Meråker.

– Vi har drevet siden 2004 i første rekke med formidling av produkter fra Peru. Etterspørselen er god. Samtidig har vi fått tilpasset produktene til norske forhold. Det handler om å tilby produkter som publikum etterspør, sier Hanne Moises som er godt fornøyd med et nytt utvalg av ullsokker:

– Vi har fått kyndig bistand av Frode Estil som har vært med på å teste ut sokken for oss. Vi selger også undertøy. Ved siden av salg til sportsbutikker har vi også salg over vår egen nettside «www.naturalpakka.no». Vi setter pris på Selbu-Martna’n og liker opplegget. Her kommer vi hvert år, sier ekteparet Matos.