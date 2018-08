Furunes-kunst pryder Framsenteret

Stjørdals-kunstneren Anne-Karin Furunes har laget to store portretter som pryder det nye Framsenteret i Tromsø. Onsdag åpnes nybygget og kunsten vises fram.

– Når besøkende og ansatte i Framsenteret i Tromsø beveger seg inn i Lysgården blir de møtt av to store søyler i hver sin ende av rommet. Ved hjelp av perforerte aluminiumsplater har kunstner Anne-Karin Furunes portrettert Hanna Resvoll-Holmsen og Per Savio, to pionerer innen polarforskning, skriver Kunst i offentlige rom (KORO) i en pressemelding.

Anne-Karin Furunes (57), bosatt på Vikanlandet, er en av Norges internasjonalt mest kjente kunstnere, med flest utstillinger i de nordiske landene, Italia, Australia og USA. Hun arbeider hovedsakelig med portrett av mennesker, i en perforeringsteknikk på store duker og aluminiumsplater. Det er også denne type arbeid hun nå har smykket ut det nye Framsenteret i Tromsø med. De to portrettene er av Hanna Resvoll-Holmsen og Per Savio.

Resvoll-Holmsen ble den første kvinnelige norske forsker på Svalbard i 1907. Hun ble en av de første norske naturvernerne.

Savio, som var polarfarer og hundekjører av samisk ætt, deltok på ekspedisjonen som gjennomførte den første overnattingen noensinne på det antarktiske fastlandet i 1898. I 1900 var han med et sledeteam som reiste lenger sør enn noen hadde vært tidligere.

– Kunsten i Framsenteret viser Furunes’ erfaring med arbeid i det offentlige rom. Hun har evne til å forbinde en enkel teknikk med et kunstnerisk uttrykk, og gir et veldig personlig bidrag til atriumets arkitektoniske helhet, heter det i pressemeldingen fra KORO.

Framsenteret inneholder en rekke forsknings- og forvaltningsinstitusjoner med tyngdepunkt på arktiske miljøspørsmål. Totalt består senteret av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.