Fyllekjørte med moped på E14

Sist oppdatert 24/09/2018 kl 12:01

Mopedføreren hadde en promille på 1,88 en halvtime etter at han ble stoppet av politiet. 35-åringen, som er gjestearbeider i Norge, har heller aldri hatt førerkort verken i sitt opprinnelige hjemland eller i Norge.

Det var en fredagskveld i sommer at mannen midt i 30-årene kjørte fra Hegra til Sona med moped. Nå må han i fengsel for denne hendelsen. Inntrøndelag tingrett har dømt mannen til 18 dagers ubetinget fengsel og en bot på 20.000 kroner. I tillegg er han ilagt sperrefrist for å skaffe seg førerkort i to år.

Mopedføreren både tilsto forholdet og vedtok dommen i retten.