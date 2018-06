Fylte kirken med brassmusikk

Sist oppdatert 02/06/2018 kl 10:01

– Jeg er glad for at så mange har funnet vegen til kirka på tross av det gode sommerværet for å høre vår musikk denne kvelden, sa dirigent Oddvar Nergård i Hell Brass Band da han innledet fredagens konsert i Stjørdal kirke.

Oddvar Nergård overlot raskt scenen til dirigent Arne Johansen og Jonsvatnet Brass som med sine 18 musikere innledet med vårlige toner før melodiøse og milde innslag.

Bjarne Røkke var solist på tuba med runde toner i «The bass in the ballroom» og høstet rungende applaus. Jonsvatnet Brass framførte «Berceuse» med fire solister og «The Bodyguard soundtrack» fra en filminnspilling som avsluttet avdelingen før ekstranummeret «Night Life». Da hadde publikum fått vel 40 minutter med underholdning.

Etter en liten pause med ommøblering var Hell Brass Band klar med «Prismatic Light» arrangert av skotten Alan Fernie. Så kom en flott tolkning av «Amadeus» av Mozart.

Hell Brass Band er et fulltallig brassband.

– Det er en stor glede å arbeide med et fulltallig brassband. Det gir oss så mange flere muligheter for å spille, sier dirigent Oddvar Nergård som bruker følgende formulering som visjon for bandet: «in time», «in tune», «in balance».

Fra eksperthold får vi høre at Hell Brass Band er inne i en fin utvikling der instrumentene i enda større grad finner hverandre i et felles språk. Det er stor variasjon i musikken fra «Alt legger for sin fot» av Halfdan Kierulf» til en versjon av «Chicago» skrevet av Fred Fischer og på nytt arrangert av Alan Fernie. Hell Brass Band henter også toner fra Frelsesarméen før kvelden rundes av med ekstranummer.

Begge dirigentene fikk blomster som de galant levert videre til kvinnelige utøvere av trekkbasun og tuba som har vært avgjørende for å skape et godt lydbilde. Søndag spiller både Hell Brass Band og deres innbudte gjester Jonsvatnet Brass i Selbu kirke som nok vil yte musikerne enda mer etterklang. Musikerne ga publikum en god start på juni måned som gir lyst til å høre mer musikk fra brass band.