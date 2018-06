Gamle helter gjør comeback igjen

14 lag med mer eller mindre trente fotballveteraner møtes lørdag 25. august. Fjorårets retroutgave av Gataserien ble ikke en engangsforeteelse. Nå er det på´n igjen.

– Det var ingen selvfølge at det skulle bli ytterligere en utgave. Det å gjenta en suksess er ikke så enkelt. Kanskje hadde det vært riktig og ventet fem år igjen, men nå blir det i år også.

Styret i Gataserien 2018 gleder seg. Forventningene er store, gode kamerater møtes igjen, og fakta er at det gikk fortere å fylle opp turneringen i år enn i fjor.

– Ekstra artig i år er at det stiller lag fra både Hegra og Skatval, sier Morten Rønsåsbjørg, som er primus motor i Gataserien.

Snedige ganglag

I fjor ble det noen minutter på banen for Rønsåsbjørg før en skade sendte han på sidelinja resten av dagen. I år satser han på flere kamper, men utover det blir opplegget helt det samme.

– Klinikk for Alle vil være til stede, og de får sikkert nok å gjøre, smiler arrangørene. Andre viktige samarbeidspartnere er hovedsponsor BDO, Stjørdal kommune som baneeier på Øverlands Minde, Frivilligsentralen som stiller med kafedrift og ikke minst bankettarrangør Bankers.

– I fjor var det litt komisk å bivåne de ulike ganglagene opp trappa på Bankers, minnes Leif Eggen. Selv har han en skavank i ei skulder etter fjorårets cup, men er klar for nye dyster.

Til gode formål

Gode kompiser og bekjente som er født i 1976 eller tidligere utgjør årets 14 lag. Prestisjen vil igjen være stor, men i tillegg til å være et idrettsarrangement og et sosialt treff for mange stjørdalinger, er det også andre gode intensjoner.

– I fjor ga vinnerlaget, Sigurd Jarls gate, bort førstepremien på 25.000 kroner til kreftforskning ved St. Olavs Hospital. Også i år skal vinnerlaget donere bort premien til et veldedig formål. I tillegg kommer vi til å ha en bøtte stående der folk kan putte på penger. Dette beløpet går til Sykehusklovnene, sier Morten Rønsåsbjørg.