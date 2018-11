Gammel sti blir ny

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 19:48

– Vi har tatt på oss å lage en gangvei over her, sier Olav Aas, John Arne Lerfall og Per Bjørnaas i Norsk Friluftsliv, avdeling Stjørdal.

Veien følger en gammel sti fra vanntanken på toppen av Remyrvegen, fram til Malmtunet. Med denne slipper man å gå hele veien rundt for å komme fram.

– Det blir som en snarvei. Samtidig får man vært ute i naturen i stedet for å gå langs asfaltvei, sier Olav Aas.

Han, John Arne Lerfall og Per Bjørnaas begynte å gruse opp forrige onsdag. De frivillige har ryddet klar leia over myra.

Gammel sti

– Hvor lenge er det siden det gikk sti over her sist?

– Det var før min tid. De tok ut myr som de kjørte over her. Etter det ble veien brukt som sti for å komme fram og tilbake, sier Olav Aas som bor like ved.

Olav Aas kjenner godt til den gamle stien.

– Da det var fest, pleide vi å gå over her, sier Olav Aas.

Dugnad

Styret i Norsk Friluftsliv hadde vurdert å legge ny sti en stund.

– Vi lagde et kostnadsoverslag på prosjektet og søkte penger. Da fikk vi en del penger fra Hegra Sparebank som har sponset størstedelen av dette. Selve arbeidet utføres på dugnad, sier Olav Aas. Stjørdal kommune har også bidratt.

Det begynner å bli sent på året. Karene kommer til å kutte fram til grøfta ved Malmtunet. Den siste biten fortsetter de med til våren.

– Det er vi som tar det manuelle arbeidet. Men vi har to som kjører ATV-er, og to elever fra videregående som kjører og lesser med gravemaskiner. De vil ha litt praksis. Så dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Olav Aas.