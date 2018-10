Går for en knallstart på uka

Quality-hotellet vil ha med flest mulig på tidlig mandagstur. Både for å få en bra start på uka og for å støtte en god sak.

– Vi ved Quality Airport Hotel Værnes skal de fire neste mandagene gå morgenturer, og alle i Stjørdal er invitert med på tur, sier markedskoordinator Marthe-Lise Lein ved hotellet.

Gode kroner

Ikke bare lover hun en sprek og luftig start på uka, men også at din lille trimtur gjør at ekstra kroner går til et godt formål.

– Fra 15. oktober til 16. november har vi i Nordic Choice Hotels et prosjekt gående som heter «Puls for UNICEF». I denne prosjektperioden gir hotellkjeden 15 kroner til UNICEF for hver dag ansatte og gjester ved hotellene er aktive i minimum 30 minutter, sier Marthe-Lise Lein.

I fjor resulterte treningsøktene i en donasjon på en million kroner til UNICEF. Den gang deltok over 4.000 medarbeider i Nordic Choice Hotels i treningsinitiativet. Fra i år av kan også gjester bidra til det gode formålet.

Eget tempo og egen rute

Ønsker du å være med på en hyggelig morgentur tidlig mandag.

– Det krever ingen påmelding. Alt man behøver å gjøre er å møte opp utenfor hovedinngangen til hotellet senest klokka 7.30 og bli med ut å gå. Alle går i sitt tempo og så langt man ønsker, men vi har lagt opp til en tur på cirka 30 minutter som ender opp der vi startet, sier Marthe-Lise Lein, som har et håp om at dette gir mange en ekstra bra start på uka.

– Vi håper dette tilbudet kan gjøre det lett å komme seg ut døra mandag morgen, og vi gleder oss til å starte uka med frisk luft og hyggelige folk, sier markedskoordinator Lein.

Initiativet «Puls for UNICEF» ble gjennomført for første gang i 2009 og er ett av flere initiativ knyttet til hotellselskapets mangeårige samarbeid med UNICEF. Målet med samarbeidet er å bidra til at barn skal få en trygg natts søvn uansett hvor i verden de befinner seg.