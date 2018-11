Garanterer for inntil tre millioner

Sist oppdatert 05/11/2018 kl 08:17

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) skal pusse opp sitt nye klubbhus. Nå har de søkt om en kommunal garanti for inntil tre millioner kroner til dette arbeidet.

SJFF har som kjent kjøpt eiendommen Tangen Terrasse på Kvislabakken. Kjøpet gjorde de sammen med selskapet AS Fortuna, og de to eierne vil etter reseksjonering eie en halvpart hver. Totalt blir foreningens nye klubbhus på om lag 600 kvadratmeter.

– Vår andel av kjøpesummen er finansiert med egenkapital, men bygget må rehabiliteres, skriver SJFF i en søknad om kommunal garanti til Stjørdal kommune. Der lister foreningen opp utvendig maling, skifte av takrenner, skifte av vinduer, innredning av møtelokaler, verksted, kontor, lager og kjøkken og mulighet for skytesimulator som noen av planene.

SJFF er landets 14. største jeger- og fiskerforening i landet med sine drøyt 750 medlemmer. Medlemstallet er stigende og klubben har ytterligere ambisjoner.

– Nytt klubbhus vil gi muligheter som vi ikke har i dag. Vi kan ha flere møter og arrangement samtidig og vi kan gjøre nye ting. Det nye klubbhuset har en uinnredet 2. etasje som kan egne seg for en miniatyrbane for luftgeværskyting eller bruk av skytesimulator. Det kan blant annet bli en positiv inngang for barn og ungdom som er nysgjerrige på skyting, heter det i søknaden fra SJFF.

Det er også naturlig for jeger- og fiskerforeningen å se på samarbeid med «beslektede» foreninger, og i søknaden antydes blant annet Norges ornitologiske forening som en av flere mulige samarbeidspartnere.

– Både verksted og møtelokaler vil kunne være til nytte for flere foreninger som vi kan tenke oss å samarbeide med, i følge SJFF.

Mange av foreningens medlemmer har allerede vært i sving i det nye klubbhuset for å rydde, planlegge, tegne og forhandle.

– For å få ned den totale kostnaden har vi sett på hva som kan utføres på dugnad. Utover kvalitetssikring og byggeledelse ser vi for oss at frivillige kan utføre begrensede oppgaver som innvendig maling og oppsetting av lettvegger, står det i garantisøknaden fra SJFF.

Søknaden blir positivt tatt imot av kommunens administrasjon som innstiller på at SJFF får innvilget en simpel kausjon på et lån inntil tre millioner kroner for å realisere sitt nye klubbhus.

– Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har en sunn økonomi og er en allmennyttig, frivillig forening som ikke er basert på kommersielle formål, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til torsdagens formannskapsmøte.