Gigantbutikken klar for åpning

Sist oppdatert 12/10/2018 kl 07:59

Biltema slår nå butikkene på Hellsenteret og Malvik Senter sammen til en gigant på 5500 kvadratmeter på Tangmoen.

Administrerende direktør i Biltema, Knut Svenningsen, sier de har sett etter andre muligheter enn plassering i senter, og at de to foregående butikkene ikke har blitt presentert godt nok for publikum. Nå åpner det nye varehuset i Stjørdal, som har egen kafeavdeling, selvbetjente skranker og nær 40 millioner enheter artikler for salg. Bildeler og båtutstyr, sykler og kontorrekvisita sammen med fritids- og byggartikler kjennetegner vareutvalget hos Biltema.

Deler ut gavekort

– Natt til tirsdag flyttet vi butikken fra Hellsenteret over hit. Reolene fylles opp med varer og lørdag 13. oktober åpner vi butikken klokken 08.00. Vi deler da ut 200 gavekort pålydende 250 kroner, sier varehussjef Jan Are Olden og regionleder Trøndelag, Ole Anders Haugerøy hos Biltema.

Det er ansatte fra Biltemas butikker som de siste dagene har utført innspurt før åpning. En betydelig logistikk med varer og et eget kjemirom er fylt opp.

Hamburger til under 50 kroner

– Vi skaper nå en oversiktlig butikk som er delt opp i vareområder. Hjem og fritid, kontor, bil, verktøy og båtutstyr er fordelt utover i butikken. Vår nye kafeavdeling har vi forventninger til med under 50-lappen for hamburger. Kafeen har god plass for kundene og ligger rett inn for de selvbetjente stasjonene, sier varehussjef Jan Are Olden som lover noen åpningstilbud og roser beliggenheten rett ved E6. Lørdag 13. oktober er den store åpningsdagen for Biltema i Stjørdal.