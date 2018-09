Vil flytte havna til Langstein

Sist oppdatert 06/09/2018 kl 11:38

Massene fra E6-tunnelen gjennom Forbordsfjellet skal skape nye Langstein Industripark og trolig blir Stjørdal Havn også flyttet til Langstein.

På et pressemøte torsdag formiddag ble gigantiske planer for Langstein presentert. Omtrent en million kubikkmeter med stein skal tas ut fra det som skal bli nye E6 gjennom Forbordsfjellet og en stor del av disse massene havner trolig i sjøen utenfor Langstein kai.

– Noe av disse massene vil føres mot Stjørdal, men Nye Veier ser i tillegg med stor interesse på deponering ved Langstein Havn, sa de to Nye Veier-representantene Johan Arnt Vatnan og Jørund Gullikstad da planene ble presentert i formannskapssalen i Stjørdal. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Dybden i sjøen utenfor Langstein kai varierer fra 10 til 50 meter i retning mot Saltøya. Det er selskapet Hernes AS som eier Langstein Havn, og Jon Petter Hernes har ikke planer om å bygge et terminalområde på Langstein. Planen er å skape et industriareal for produksjon, med et mål om et betydelig antall arbeidsplasser.

En svært viktig del av utbyggingen på Langstein kan også innebære at Stjørdal Havn flyttes fra dagens lokalisering til Langstein Havn. Havnestyret i Trondheim Havn som drifter havna i Stjørdal hadde styremøte denne uken og ser på ny disponering av dagens havn i Stjørdal.